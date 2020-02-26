Россия обращается в арбитраж из-за невыдачи дипломатам американских виз

Нью-Йорк, 26 февраля. Москва считает, что разумные сроки для решения проблемы невыдачи дипломатам виз США прошли. Вопрос должен рассматривать арбитраж.

Соответствующее заявление было сделано дипломатическими представителями РФ после заседания комитета о сношении со страной пребывания, которое состоялось в ООН во вторник. На нем российский сторона подняла вопрос о невыдаче Америкой виз для дипломатов из других стран, сообщает РИА Новости.

При этом представители Москвы указали, что разумные сроки, которые отводятся на это резолюцией Генассамблеи ООН, прошли. Поэтому, в соответствии с разделом 21, пора решать вопрос в арбитраже. Позицию России поддержал ряд других государств.

В последние годы американские власти все чаще отказывают в выдаче виз российским дипломатам для участия в работе ООН. Ранее стало известно, что США не выдали визу главе российской делегации на заседании комиссии ООН по разоружению Константину Воронцову.

В сентябре 2019 года американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. А в декабре того же года США не разрешили въезд членам делегации Федерального казначейства России, которые должны были принять участие в международной конференции в Вашингтоне.