Войска САР освободили сирийский город Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Дамаск, 26 февраля. Правительственные войска в Сирии освободили от террористов город Кафр-Набаль, расположенный в провинции Идлиб. Об этом сообщает местное информационное агентство SANA.

Стоит отметить, что ранее данный населенный пункт являлся одним из форпостов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена на территории РФ). В настоящее время солдаты Сирийской арабской армии приступили к разминированию и зачистке жилых кварталов.

Во время освобождения города, правительственные войска вели точечный ракетно-артиллерийский огонь, в результате чего террористы понесли существенные потери. Оставшиеся представители бандформирований отступили на север, сообщает ТАСС.

В настоящее время правительство Сирии проводит военную операцию в регионе Джебель-эз-Завия. Там сосредоточены основные силы террористов, которые захватили в 2014 году провинцию Идлиб. Армия пробивается к шоссе, которое идет от города Серакиб к горному перевалу Джиср-эш-Шугур в направлении Латакии.

Напомним, ранее бойцы 25-й специальной дивизии Сирийской арабской армии продолжили наступление в рамках операции «Заря в Идлибе». В результате были освобождены поселки Аш-Шейх Дамис, Кафр-Саджна, Ракайя Саджна, Аш-Шейх Мустафа, Ан-Накир. Все они расположены западнее населенного пункта Хиш.

1 Организация запрещена на территории РФ.