Журналисты узнали о трехнедельном неудачном браке Шепелева

Москва, 26 февраля. В начале двухтысячных годов телеведущий Дмитрий Шепелев был женат на своей коллеге Анне Старцевой. Несмотря на то, что пара встречалась в течение семи лет, брак Шепелева продлился не более трех недель.

О малоизвестном факте из биографии российского телеведущего сообщили журналисты женского журнала Woman.ru. Уточняется, что Шепелев и Старцева познакомились Минске во второй половине 1990-х. На местном телеканале он вместе вели молодежное шоу «5х5».

В 2004 году телеведущий сделал предложение своей возлюбленной и вскоре они сыграли свадьбу. Однако после Шепелев переехал в Киев, где ему предложили работу и через три недели супруги подали заявление о разводе.

Позже Анна Старцева вышла замуж за ведущего Юрия Таболина. На сегодняшний день пара имеет трех детей. Дмитрий Шепелев известен телезрителем личными отношениями со звездами. В том числе, с покойной певицей Анной Фриске.

Напомним, ранее телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил об уходе с Первого канала, на котором работал более десяти лет. По его словам, данное решение было принято им по обоюдному согласию с руководством телеканала. Согласно телеведущему, его уход не связан ни с конфликтами, ни со взаимными претензиями, пишет «Газета.ru».