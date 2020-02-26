Трамп на год продлил санкции в отношении РФ из-за воссоединения Крыма

Вашингтон, 26 февраля. Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций, которые ранее были введены в отношении России из-за ситуации на Украине и воссоединения РФ с Крымом в марте 2014 года.

О решении продлить ограничительные меры говорится в официальном сообщении Белого дома. По мнению властей США, действия, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять «неординарную и чрезвычайную угрозу» интересам нацбезопасности и внешней политике США.

«Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – цитирует ТАСС заявление Дональда Трампа.

В документах также уточняется, что речь идет о продлении санкций, принятых еще администраций президента Обамой в марте 2014 года.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году. Народный референдум был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на то, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Запад ввел санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом и обострения гражданской войны на Украине в 2014 году. Москва неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада, поскольку полуостров вошел в состав РФ законно.

Стоит отметить, что позже Госдеп США признал, что не достиг целей санкциями против РФ.