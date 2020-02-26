Секретарь СНБО Украины объяснил, почему Киев не рассматривает военное «возвращение» Крыма

Киев, 26 февраля. Власти Украины не рассматривают сценарий с «военным возвращением» Крыма из-за огромных жертв, в том числе, среди гражданского населения. Данное заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории, мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения», – заявил Данилов в эфире Радио НВ.

При этом он отметил, что правительство Украины на это пойти не может. Поэтому у Киева остается лишь дипломатический путь, который он отрабатывает. При этом Данилов подчеркнул, что Крым якобы «обязательно вернется в Украину».

По мнению секретаря СНБО, в случае вооруженного конфликта количество жертв будет расти в геометрической прогрессии, сообщает РИА Новости.

Стоит отметить, что Данилов и ранее делал заявления, касающиеся Крыма. В начале февраля, говоря о новой стратегии нацбезопасности и обороны, он сообщил, что в документе уделено внимание российскому региону. Данилов заявил, что главной задачей Украины является возвращение «оккупированных» территорий. При этом говорить о способе возвращения и сроках представитель ведомства не стал, но отметил, что работа уже идет.

Напомним, Крым вошел в состав России абсолютно законно. Крымчане на референдуме 2014 года проголосовали за воссоединение с РФ, однако Киев решение жителей полуострова не признает и до сих пор утверждает, что Крым — это якобы Украина. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.