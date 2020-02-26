Новак заявил, что в ближайшие 20 лет потребность в нефти сохранится

Москва, 26 февраля. Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что в течение ближайших 20 лет в мире сохранится потребность в нефти и в абсолютном выражении она будет расти. По его мнению, от углеводородной экономики никуда не деться.

При этом Новак признал, что переход многих стран на альтернативные источники энергии замедляет рост спроса на углеводороды. Он также отметил, рост популярности электромобилей и иных транспортных средств на природном топливе вовсе не означает полный отход от использования углеводородов. Ведь для того, чтобы зарядить подобный автомобиль, необходима электроэнергия.

«И какой источник для того, чтобы выработать электроэнергию, — это также вопрос энергетического баланса. Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», – цитирует Александра Новака РИА Новости.

Напомним, в 2019-м цены на нефть в мире выросли более чем на 20%. Стоимость превысила $60 за баррель. В 2020 году на нефть будут влиять геополитическая обстановка в Ливии, Нигерии, Иране, Ираке, Венесуэле. Кроме того, стоимость нефти будет зависеть от уровня добычи в США и от того, будет ли пролонгирована сделка ОПЕК+, пишет «Газета.ru».