Секретарь СНБО Украины заявил о подготовке к «полномасштабному наступлению РФ»

Киев, 26 февраля. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривает пять возможных сценариев развития ситуации на Донбассе. Один из них включает в себя «полномасштабное наступление РФ». Об этом в интервью местной радиостанции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«У нас есть пять сценариев, разработанных на заседании Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось в прошлом году. Один из них предполагает вероятность полномасштабного наступления РФ», – сказал Данилов в эфире Радио НВ.

По его словам, правительство «очень-очень мощно» готовится и понимает, что необходимо делать в этом случае. Методы «сдерживания» также были учтены при составлении гособоронзаказа на предстоящие годы, утверждает Данилов.

По его словам, сценарии Украины просчитаны, прописаны и инсталлированы.

«В зависимости от того, как будет вести себя Российская Федерация, мы будем применять один, второй, третий, четвертый или пятый. Все они утверждены», – пояснил секретарь СНБО Украины.

Стоит отметить, что ранее власти Украины неоднократно обвиняли РФ в якобы подготовке к военным действиям. О наращивании военных сил говорили экс-президент Петр Порошенко и бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Однако власти РФ по-прежнему опровергают данные заявления.

В апреле 2014 года в Украине началась гражданская война. Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота. По данным ООН, с начала внутреннего конфликта на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

Напомним, ранее Данилов завил, что ненавидит слово «Донбасс», так как оно стало слишком идеологизированным. По его словам, когда люди употребляют подобные историко-географические названия регионов, они «подсознательно отделяют эти территории от Украины».