Секретарь СНБО Украины положительно отнесся к созданию ЧВК

Киев, 25 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что положительно относится к частным военным компаниям. В интервью местному радио он заявил, что в современном мире пора уже переходить к ЧВК.

«Мы живем в современном мире, и если раньше компании были только на государственном уровне, то сегодня, я считаю, в современном мире уже пора переходить к частным компаниям», – сказал он в эфире Радио НВ.

При этом Данилов отметил, что другим делом является вопрос – как, где и для чего использовать ЧВК.

Напомним, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что на Украине могут быть созданы частные военные компании, которые помогут Киеву решить проблему с трудоустройством «токсичных и непредсказуемых» бывших военных.

По его мнению, в стране десятки тысяч людей, которые вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Поэтому ЧВК станет «громоотводом» который поможет фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, заявил Кривонос.