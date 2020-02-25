Первый заболевший коронавирусом выявлен в Алжире

Алжир, 25 февраля. В Алжире выявлен первый случай заболевания новым типом коронавируса, который в конце прошлого года возник в китайском городе Ухань. Заражение подтвердили местные медики.

О первом заболевшем сообщил информационный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения Абдеррахмана Бенбузида. По данным местных СМИ, заразившимся является выходец из Испании. Мужчина прибыл в Алжир 17 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден в Каталонии. Он стал четвертым на территории Испании, пишет «Газета.ru».

Напомним, о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань китайские власти сообщили в конце 2019 года. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй ранее заявил, что власти страны смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта. По его словам, 99% случаев заболевания были зафиксированы на территории КНР.