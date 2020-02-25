Диана Гурцкая: общество должно побороть стереотипы об инвалидах. ФАН-ТВ

Прикоснуться к истории стало возможным почти для всех. В московском Государственном историческом музее разработаны тактильные модели экспонатов для незрячих, слабовидящих, слабослышащих, а также слепоглухих посетителей.

Проект разработан как продолжение выставки «Трогательная история» 2019 года, которая также была создана для инвалидов.

Пресс-конференцию, посвященную реализации тактильных экспонатов, посетила и председатель рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, заслуженная артистка Российской Федерации Диана Гурцкая. Ее группа занимается вопросами создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.

Гурцкая заявила, что перед обществом стоит важная задача — побороть сложившиеся стереотипы в отношении людей с ограниченными возможностями. Она также отметила, что в России проводится все больше работы по улучшению и упрощению жизни таких людей.

«Делается очень многое для людей с инвалидностью. Сегодняшний шаг, как и «Трогательная история» — это тоже огромная помощь. Наша задача — разрушить тот стереотип, который к сожалению, порой присутствует и который мы, люди с инвалидностью, порой ощущаем. Но мы потихонечку от этого отходим. Я живу в этой замечательной стране, в любимом городе, и я это говорю от души, от сердца. У нас есть потрясающие кинотеатры, у нас много есть сегодня для того, чтобы нам, людям с инвалидностью, жилось хорошо. И все еще впереди. Мир не без добрых людей», — поделилась артистка.

Диана Гурцкая отдельно отметила, что среди людей с ограниченными возможности есть большое количество талантов: