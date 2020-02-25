Зачем открыли небо Санкт-Петербурга?

С 1 января с «Пулково» сняли ограничения «по седьмой степени свободы воздуха» для иностранных авиакомпаний. Они смогут выполнять рейсы в петербургский аэропорт без регистрации в России. Пока в перечне стран, допущенных к «открытому небу», значатся 30 государств.

Подведем итоги: сколько появилось новых маршрутов, какие дальнейшие перспективы у Петербурга в качестве большого международного хаба для России, кто наши ближайшие конкуренты. На эти и другие вопросы ответят гости пресс-конференции.

Гости и участники дискуссии:

— Морозов Игорь Михайлович, председатель совета профсоюзной организации летного состава ОАО «Авиакомпания «Россия» профессионального летного состава;

— Иванова Ирина Владимировна, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член бюджетно-финансового комитета и постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, член профильной комиссии по туристской индустрии;

— Аксаментов Олег Игоревич, директор Института воздушного и космического права AEROHELP;

— Милонов Виталий Валентинович, депутат Государственной думы;

— Приказчиков Владимир Александрович, президент Российской ассоциации перевозчиков;

— представители авиакомпаний и другие специалисты.

Пресс-конференция «Открытое небо Санкт-Петербурга» состоится в среду, 26 февраля, в 16.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» по адресу Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5 Ее трансляцию вы можете посмотреть на канале Федерального агентства новостей в YouTube.