حصاد أخبار سوريا في 25 فبراير/شباط: الدفاع الروسية تنفي تقارير بريطانية حول قواتها الجوية والكرملين يعلق على إمكانية عقد اجتماع بين بوتين وأردوغان حول

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في محافظة إدلب السورية، وعلق المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف على إمكانية عقد اجتماع بين الروسي الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مارس/ آذار

وزارة الدفاع الروسية تنفي التقارير البريطانية حول تنفيذ سلاح الجوي لغارات في إدلب

وأعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أوليغ جورافليف أن طائرات سلاح الجو الروسي لم تقم بتنفيذ غارات على المجمعات السكنية في محافظة إدلب السورية.

وقال جورافليف إن "الرسائل الموزعة في المملكة المتحدة، ما يسمى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، حول قيام قوات جوية روسية بتوجيه ضربات على قريتي كنصفرا والبراء في محافظة إدلب في 24 فبراير/شباط غير صحيحة".

وأضاف رئيس مركز المصالحة أن "الطائرات التابعة لقوات الفضاء الروسية لم تؤد مهام قتالية في 24 فبراير/شباط في هذه المناطق، وأشار إلى أن رسائل المنظمات غير الحكومية البريطانية هي "حشو" إعلامي.

لافروف وغوتيريش يناقشون الوضع في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا الوضع في محافظة إدلب السورية

وأضافت الخارجية "تم تبادل وجهات النظر حول أكثر القضايا إلحاحا على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك الوضع في سوريا، وأضافت الخارجية الروسية إن قضايا تفاعل روسيا مع الأمانة العامة للأمم المتحدة تم بحثها

وتم إيلاء اهتمام خاص بموضوع الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، حيث أكد الطرفان من جديد التزامهما بتعزيز الدور المركزي للمنظمة في الشؤون العالمية

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق إلى الوقف الفوري لوقف إطلاق النار في إدلب السورية. في رأيه، يمكن أن يؤدي التصعيد في المقاطعة إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها

أردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين بشأن إدلب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفين أنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين رئيسي تركيا وروسيا، رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين ، في 5 مارس/آذار

وأكد أردوغان أن " الاجتماع الرباعي بمشاركة [المستشارة الألمانية أنجيلا] ميركل و[الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون لم يتم الاتفاق عليه بعد، لكننا وافقنا على لقاء بوتين في 5 مارس/آذار".

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة وموسكو بحاجة إلى حل الوضع في محافظة إدلب السورية في أقرب وقت ممكن، حيث توجد منطقة حفض التصعيد.

وفقا لأردوغان، فإن هذه المشكلة تجري مناقشتها على أعلى مستوى مع كل من بوتين ووزارة الخارجية الروسية. وأكد الرئيس التركي أن وفدا من روسيا سيصل إلى البلاد يوم 26 فبراير/شباط

بيسكوف يعلق على إمكانية عقد لقاء بين بوتين وأردوغان حول سوريا

علق المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيرة التركية رجب طيب أردوغان.

وفي الإجابة على أسئلة الصحفيين حول إمكانية عقد لقاء مشترك بين رئيسي البلدين قال بيسكوف "لا يوجد حديث في الوقت الحال بشأن اتصالات ثنائية، لكن تتم دراسة إمكانية عقد لقاء في صيغة متعددة الأطراف ويجري تنسيق مواعيد الرئيس".

وتابع المتحدث باسم الرئيس الروسي "لم نتخذ قرارا حتى الآن، لأنه لم يعلن جميع المشاركين المحتملين عن موافقتهم".

وأكد بيسوف أنه حتى الآن لا توجد معلومات تفيد بأن الاجتماع سيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن.