Оппозиционеры устроили цирк из суда по делу «Сети». ФАН-ТВ

Десятки активистов собрались сегодня у здания 224-го гарнизонного военного суда на Площади Труда в Санкт-Петербурге. Скандировали лозунги, пытались пройти в здание, спорили с судебными приставами. В числе тех, кто пришел поддержать подсудимых, оказался скандально известный депутат ЗакСа, Максим Резник.

Заседание суда должно было начаться сегодня в 15.00. Заранее под конвоем в суд доставили фигурантов резонансного дела. Затем было озвучено решение перенести рассмотрение дела на 17 часов из-за задержки судей, которые должны были приехать из Москвы. Далее правозащитник Динар Идрисов сообщил, что судей проинформировали о большом количестве желающих попасть на заседание, при том, что вместимость зала в 224-том гарнизонном военном суде всего 30 человек. Речь шла о переносе заседания в 1-ый Западный окружной военный суд, так как там могут разместиться почти 150 человек.

Однако заседание сегодня состоялось лишь техническое. Рассмотрение дела перенесли на 11 утра 26 февраля. При этом подсудимые могут составить списки тех, кого они хотят видеть в зале суда.

Напомним, по делу «Сети» в Петербурге проходят 25-летний Виктор Филинков и 28-летний Юлий Бояршинов. Предположительно, они состояли в запрещенной в России террористической организации «Сеть».

Ранее в Петербурге прошел митинг в поддержку фигурантов дела. По версии следствия, «Сеть» — террористическая организация, ее ячейки существовали в Петербурге, Москве, Пензе, Омске и Белоруссии. Всего по делу проходят 11 человек.

Отметим, что в основном среди тех, кто пришел якобы поддержать подсудимых сегодня, были блогеры. Они просто ищут хайп и провоцируют ситуацию вокруг. У здания суда их собралось куда больше, чем самих защитников фигурантов дела. К тому же, последние не понимают, что своим поведением, воплями и криками, скорее не помогают подсудимым, а наоборот, провоцируют конфликты.

Сейчас в Интернете также широко обсуждается еще одна статья в отношении фигурантов дела «Сети». «Медуза» опубликовала материал-расследование, в котором говорится, что они могут быть причастны к убийству и сбыту наркотиков. Кого же в этом случае защищают либералы?!