США ввели санкции в отношении организаций и физических лиц из России, КНР и Ирака

Вашингтон, 25 февраля. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китайской Народной Республики и Ирака из-за поддержки иранской ядерной программы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Сообщается, что меры вводятся в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.