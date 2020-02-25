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США ввели санкции в отношении организаций и физических лиц из России, КНР и Ирака

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США ввели санкции в отношении организаций и физических лиц из России, КНР и Ирака

Вашингтон, 25 февраля. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 13 организаций и частных лиц из России, Китайской Народной Республики и Ирака из-за поддержки иранской ядерной программы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Сообщается, что меры вводятся в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

«Данные меры включают новые санкции против пяти компаний и физических лиц Китая и Турции за поддержку иранской ракетной программы», – цитирует ТАСС заявление Помпео.

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Источник: ТАСС
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