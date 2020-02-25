Ученые приблизились к разгадке тайны смерти писателя Эдгара Аллана По

Вашингтон, 25 февраля. Американские и британские ученые раскрыли тайну смерти писателя Эдгара Аллана По, изучив его работы с помощью компьютерного лингвистического анализа. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Я думаю, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но не убивал себя», — заявил психолог Райан Бойд из университета Ланкастера, который принял участие в исследовании.

Ученые проанализировали рассказы и стихи писателя, выяснив, что По широко использовал в своих произведениях слова с негативными эмоциями, когда в его жизни происходили травмирующие события. Подобные языковые «маркеры» могут свидетельствовать о неустойчивом психическом состоянии человека. Однако ученые обнаружили, что в последние годы жизни писателя подобные слова практически не появлялись в его работах.

Напомним, Эдгар Аллан По умер 7 октября 1849 года. За несколько дней до смерти писатель был найден в бреду и беспамятстве на одной из улиц американского города Балтимор.

По мнению биографов, причиной смерти писателя могли стать последствия алкогольной зависимости или тяжелое заболевание, однако все медицинские записи и документы, включая свидетельство о смерти были утеряны.

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