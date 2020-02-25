Пентагон заявил о военном превосходстве РФ перед НАТО в Прибалтике

Вашингтон, 25 февраля. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Россия обладает военным преимуществом перед странами Альянса в регионе Польши и Прибалтики. Данное мнение прозвучало на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

Уолтерс считает, что Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России. При этом он заявил, что для НАТО регион характеризуется наибольшим «риском» из-за потенциального конфликта, который может возникнуть на фоне исторических претензий, сообщает ТАСС.

«Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО», – заявил Уолтерс.

Другим регионом, на котором США необходимо сосредоточить внимание, главнокомандующий назвал Арктику. Он считает, что для осуществления там деятельности НАТО Америке необходимо выделить надлежащие ресурсы. Поводом для этого, по мнению Уотерса, является активность в Арктике России и Китая.

Напомним, ранее представители ВВС США побывали на норвежском острове Ян-Майен для того, чтобы оценить возможное использование там взлетно-посадочной полосы. Дело в том, что он занимает стратегическое положение в непосредственной близости от маршрутов российских атомных подлодок. При этом ряд норвежских экспертов уже предостерег правительство страны от возможной конфронтации с РФ, поскольку Вооруженные силы России могут расценить подобные действия США как посягательство на интересы государства, заявил в интервью Федеральному агентству новостей капитан 1-го ранга и военный эксперт Василий Дандыкин.