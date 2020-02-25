Сочи, 25 февраля. Спасатели ищут детей, которых унесло потоком воды в Черное море при попытке перейти реку. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в 19.20 мск поступило сообщение о том, что двое детей пытались перейти через реку в Лазаревском районе Сочи и были снесены потоком воды в открытое море.

По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС ведут поисковые работы в районе инцидента. В настоящее время на море шторм 4-5 баллов, поэтому поиск в открытом море невозможен.