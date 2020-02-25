Поп-звезда 90-х Натали показала свое лицо без макияжа

Москва, 25 февраля. Поп-исполнительница Натали, популярная в 90-е годы, поделилась фото без макияжа и в обычной одежде. Снимок знаменитость выложила в Instagram.

На фото певица изображена в простой куртке и трикотажных штанах светло-розового цвета. При этом ее волосы распущены, а лицо не накрашено.

Неожиданно такой образ 45-летней исполнительницы еще больше пришелся по вкусу подписчикам.

«Дай Бог вам оставаться такой же обаятельной и безумно красивой, а нашим «т. н. звездам» быть хоть чуточку похожей на Вас морально», — написал в комментариях один из поклонников.

Известно, что певица ведет довольно тихий образ жизни, избегая скандалов, конфликтов и прочих «прелестей» светской жизни. Со своим мужем Натали воспитывает троих детей.

Кроме того, несмотря на возраст, она умудряется сохранять фигуру и красоту. Артистка внимательно следит за питанием и посещает косметологические салоны, но старается не злоупотреблять с косметикой.

Ранее телеведущая Ксения Бородина испугала поклонников выложенной в Instagram фотографией с седыми волосами. Подписчики выразили сомнение, что такой цвет волос к лицу знаменитости. Кроме того, пользователи социальной сети обвинили Бородину в чрезмерной обработке фотографий, передавало Федеральное агентство новостей.