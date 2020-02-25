Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьер-министра Украины

Киев, 25 февраля. Новым премьер-министром Украины может стать политик и предприниматель Сергей Тигипко. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники в Кабинете министров Украины.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко на пост премьер-министра. В настоящее время представители офиса главы государства ведут переговоры с Тигипко.

«Три источника в украинском правительстве сообщили Kyiv Post, что президент Владимир Зеленский рассматривает в качестве премьер-министра бывшего политика Сергея Тигипко​​​», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Тигипко занимал должность заместителя главы украинского правительства с 1997 по 1999 год. Позднее он работал в должности министра экономики Украины. Тигипко выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины в 2010 году, заняв третье место.

Тигипко связывают давние партнерские отношения с украинским олигархом Игорем Коломойским. Они являются основателями «Приватбанка».