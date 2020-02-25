Кожевникова ответила хейтерам своей обнаженной фотографией с обложки Playboy

Москва, 25 февраля. Актриса Мария Кожевникова, столкнувшаяся с нападками в социальных сетях, ответила хейтерам своей обнаженной фотографией. Этот снимок был размещен на обложке журнала Playboy.

Ранее актрису раскритиковали в Сети из-за публикации, которую она разместила в Instagram в День защитника Отечества. Некоторые пользователи негативно отреагировали на пост артистки и припомнили, что официально она не замужем. Другие комментаторы вспомнили, что несколько лет назад Кожевникова снималась для мужских журналов, и заявили, что считают подобное поведение неподобающим. Кожевникова ответила хейтерам в Instagram, опубликовав в социальной сети свою обнаженную фотографию с обложки Playboy.

«Слушайте, я обожаю ботов-моралистов или странички с закрытыми аккаунтами, которые пытаются меня заткнуть или унизить моим же голым телом», — написала Мария Кожевникова.

Она добавила, что ей приятно видеть, как она выглядела 11 лет назад.

«Мне приятно смотреть на мое идеальное тело 11-летней давности!» — отметила актриса.

Мария Кожевникова добавила, что этот снимок для нее — мотиватор заниматься спортом, ходить в спортзал и правильно питаться.

Ранее Кожевникова оказалась в центре скандала, когда заявила в своем профиле в соцсети Instagram, что ее платье может «стоить дороже, чем квартира».