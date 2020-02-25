В Госдуму внесли законопроект об отгуле для прохождения диспансеризации

Москва, 25 февраля. Кабинет министров РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает освобождение от работы на день работников старше 40 лет для прохождения диспансеризации. Документ опубликован в электронной базе данных российского парламента.

В документе отмечается, что работник должен подтвердить использование отгула для прохождения диспансеризации справкой от медицинской организации.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон позволит сделать диспансеризацию доступнее, а также повысит продолжительность активной трудовой жизни. Кроме того, прохождение медицинского обследования в дополнительный свободный от работы день поможет сократить периоды временной нетрудоспособности.