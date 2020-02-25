Экс-глава польского МИД назвал ошибкой решение руководства страны отправиться в Смоленск

Варшава, 25 февраля. Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство страны должно отменить визит в Россию. Деловая поездка должна быть приурочена к 10-летней годовщине крушения Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качиньский.

По мнению Ващиковского, дипломатический визит стоит отменить из-за российско-польских отношений, которые в последнее время изменились не в лучшую сторону. Политик считает, что в России представителей Варшавы «унизят и высмеют».

«Если мы полетим туда сейчас, мы можем стать жертвой нескончаемого числа провокаций, нас могут унизить и высмеять. При этом пострадают премьер и президент», – цитирует Ващиковского издание «ПолитЭксперт».

При этом всю ответственность за обострение отношений дипломат возложил на Москву. Ващиковский не прокомментировал тот факт, что правительство Польши в свою очередь решило не приглашать Москву на мероприятия, посвященные освобождению Красной армией концлагеря Освенцим. Тогда Варшава наоборот заявила, что хочет получить от России репарации за якобы «ущерб», который СССР будто бы нанес в годы войны.

Экс-глава польского МИД указал на то, что Россия заявила о готовности опубликовать архивные документы, свидетельствующие о предвоенных действиях Варшавы. Он также сказал, что, по его мнению, Россия не поможет Польше в организации памятных мероприятий, так как Москва якобы «мешает» расследованию авиакатастрофы 2010 года.