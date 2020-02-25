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Бывший глава СУ СБУ сделал неожиданное признание в любви к СССР

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Бывший глава СУ СБУ сделал неожиданное признание в любви к СССР

Киев, 25 февраля. Украина являлась важной частью Советского Союза, теперь же упоминания об этом стараются уничтожить. Такое мнение выразил бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СУ СБУ) Василий Вовк, неожиданно признавшись в любви к СССР.

Он напомнил о том, что многие украинцы отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

«День Победы 8-го или 9-го, он же был над фашизмом, а Советская Армия – это, оказывается, плохая армия. А там же воевали и украинцы, там же миллионы украинцев погибли. А (Теперь. — Прим. ФАН) Советский Союз — «это плохо», — отметил Вовк.

По его словам, Украина была «не последней частью Советского Союза». Экс-сотрудник СБУ считает, что нынешняя украинская молодежь совсем не ценит вклад предыдущих поколений в развитие страны.

«Я с молодым сегодня одним спорил, ему 25 лет, он представляет народ Украины в парламенте. За какие заслуги? Что он сделал, что он построил, сколько он деревьев посадил хотя бы возле своего дома? Ни одного!» — недоумевает Вовк.

Он подчеркнул, что молодой парламентарий позволяет себе оценивать, поскольку учился в Оксфорде.

«Какая разница, кто где учился? Главное, как ты относишься к стране с самого начала, со своего рождения в ней. А когда ты приехал, сделал кипишь и завтра уехал, то тебя же насквозь видно, дружище», — заявил Вовк.

В заключение монолога бывший руководитель СУ СБУ добавил, что все украинцы родом «оттуда, из СССР».

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Источник: Политнавигатор
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