Киев, 25 февраля. Украина являлась важной частью Советского Союза, теперь же упоминания об этом стараются уничтожить. Такое мнение выразил бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СУ СБУ) Василий Вовк, неожиданно признавшись в любви к СССР.

Он напомнил о том, что многие украинцы отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

«День Победы 8-го или 9-го, он же был над фашизмом, а Советская Армия – это, оказывается, плохая армия. А там же воевали и украинцы, там же миллионы украинцев погибли. А (Теперь. — Прим. ФАН) Советский Союз — «это плохо», — отметил Вовк.

По его словам, Украина была «не последней частью Советского Союза». Экс-сотрудник СБУ считает, что нынешняя украинская молодежь совсем не ценит вклад предыдущих поколений в развитие страны.

«Я с молодым сегодня одним спорил, ему 25 лет, он представляет народ Украины в парламенте. За какие заслуги? Что он сделал, что он построил, сколько он деревьев посадил хотя бы возле своего дома? Ни одного!» — недоумевает Вовк.

Он подчеркнул, что молодой парламентарий позволяет себе оценивать, поскольку учился в Оксфорде.

«Какая разница, кто где учился? Главное, как ты относишься к стране с самого начала, со своего рождения в ней. А когда ты приехал, сделал кипишь и завтра уехал, то тебя же насквозь видно, дружище», — заявил Вовк.

В заключение монолога бывший руководитель СУ СБУ добавил, что все украинцы родом «оттуда, из СССР».