Двое россиян попали под карантин из-за коронавируса в отеле на Канарских островах

Мадрид, 25 февраля. Супружеская пара из России оказалась в числе постояльцев отеля на острове Тенерифе в Испании, где у одного из иностранных туристов были зафиксированы симптомы коронавируса. Об этом сообщает посольство России в Испании.

В ведомстве отметили, что сотрудники посольства находятся на связи с российскими гражданами, которые находятся в отеле на острове Тенерифе.

Ранее официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро сообщила, что более тысячи постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе будут оставаться на территории гостиничного комплекса до тех пор, пока не будут получены результаты повторного теста на коронавирус, которые были взяты у прибывшего из Италии туриста. По ее словам, итальянский турист проживал с супругой в отеле на протяжении двух недель.

Позднее правительство Канарских островов сообщило, что на острове Тенерифе зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом. По их данным, коронавирус обнаружен у супруги заболевшего ранее итальянского туриста.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту новым вирусом заразились более 70 тысяч человек. От вируса погибли более 1,8 тысячи человек. Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.