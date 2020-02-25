Журавко назвал угрозы Зеленского в адрес украинских министров «шуткой 95-го квартала»

Долг украинского государства перед украинскими шахтерами составил более 1 млрд гривен. Ситуация стала настолько критической, что президент страны Владимир Зеленский начал угрожать кабинету министров, что перестанет платить ему зарплату, если задолженность перед работниками государственных угледобывающих предприятий не будет погашена в течение двух месяцев. Однако зажигательная речь, которая, по всей видимости, должна была показать волевой потенциал «слуги народа», скорее свидетельствует о его полной безграмотности как государственного деятеля. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

«Мне стыдно за Зеленского, что он до сих пор не знает конституцию Украины в части, касающейся трудоустройства. Если кто-то не выплатил кому-то зарплату — горнякам или еще кому-либо — то это не основание для лишения зарплаты кого-то другого, даже кабинета министров, которые, я напомню, являются бюджетниками. Это позорище!» — сказал собеседник ФАН.

Более того, продолжил экс-депутат, в украинской казне денег нет: премьер-министр Алексей Гончарук, являющийся, по его собственному признанию, «профаном в экономике», просто не в состоянии выплатить зарплату горнякам.

«Объясню, почему, — начал политик. — Падение ВВП, долги по зарплатам буквально всем: медикам, пенсионерам и так далее. Доходная часть у государства находится в преддефолтном состоянии. Все рушится. Плюс война — она требует денег. Это паразит, которого породил прежний президент Петр Порошенко, и продолжает кормить Зеленский. Сложим все перечисленное, и станет понятно, что денег на шахтеров у него нет и не будет. Раньше я считал главу государства более-менее грамотным человеком, но теперь понимаю, что он даже не клоун, как его все называют».

Журавко убежден: популистские заявления Зеленского не помогут поднять ему свой вялый, явно завышенный в публикуемых результатах соцопросов, рейтинг.