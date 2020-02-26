Сирия, 26 февраля. САА освободила ряд населенных пунктов в южной части Идлиба. Боевики попытались нанести удары по «Хмеймиму». Минобороны Турции сообщило о задержании пяти членов YPG на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке боевиков на северо-западе Хамы; продолжили выполнять задачи по разминированию местности в окрестностях Алеппо; осуществили подрывные работы в городе Кафр-Саджна в Идлибе; освободили ряд населенных пунктов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо; сообщило об обстреле автомобиля курдских боевиков на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке атаки на базу «Хмеймим» в Латакии.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливали позиции YPG в районе Тель-Рифата в северной части Алеппо; снабжали террористов в Идлибе военной техникой и оружием; сообщили о задержании пяти курдских боевиков у Тель-Абьяда.

Российский Центр по примирению враждующих сторон: обеспечил доставку гуманитарного груза в провинцию Алеппо.

Провинция Латакия

В минувшие сутки неизвестные боевики попытались нанести удары по российской авиабазе «Хмеймим». Военный источник в Twitter (Ihssan_89) передавал, что снаряды были уничтожены штатными комплексами ПВО прежде, чем успели достигнуть намеченной цели. По информации Twitter-канала (Hassan25499634), ракеты были выпущены с севера, со стороны турецких военных баз. В попытке атаки подозреваются джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам», которые могли намеренно занять позиции вблизи военных объектов ВС Турции с целью использования их в качестве прикрытия.

Провинция Алеппо

В северной части провинции вновь отмечались вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандгрупп и поддерживаемых Анкарой формирований. Согласно данным Twitter-канала (aleppoamc), под ударом ВС Турции и их союзников оказались укрепрайоны курдских боевиков вблизи населенных пунктов Мараназ, Аль-Маликия и Шаваригхат аль-Арз.

В окрестностях Алеппо продолжились работы по разминированию местности. По словам командира инженерной службы правительственных сил, сирийским военным удалось обнаружить штаб-квартиру исламистов в квартале Аз-Захра. При этом под объектом находилась сеть подземных тоннелей общей протяженностью пять километров. Кроме того, позднее стало известно о выявлении военного лагеря группировок «Ансар ад-Дин» и «Фаджр аль-Ислам» в населенном пункте Кафр-Рум.

Сообщалось о вылазке террористов «Исламского государства» в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Как заявляли подконтрольные ИГ1 медиаресурсы, нападение джихадистов обернулось гибелью одного из членов Отрядов народной самообороны (YPG).

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о доставке в провинцию гуманитарного груза из РФ. Гумпомощь была выдана мирным жителям из населенного пункта Бирек.

Провинция Дейр-эз-Зор

На занимаемой курдскими боевиками территории в Восточном Дейр-эз-Зоре вновь произошла вылазка «спящих ячеек» «Исламского государства». Подконтрольный ИГ медиапортал заявлял, что террористы обстреляли автомобиль «Демократических сил Сирии»**** (SDF) поблизости от города Сувейдан Джазира, что привело к гибели как минимум двух членов формирования.

Во второй половине дня стало известно о рейде SDF в городе Аль-Касра в северной части провинции. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что жители оказали сопротивление курдским боевикам, которые попытались проникнуть в здание местного совета.

Провинция Даръа

На территорию провинций Даръа, Дамаск и Хомс прибыла новая партия беженцев из Ливана и Иордании. По информации Центра по примирению враждующих сторон, 342 человека пересекли границу в районе КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 630 сирийцев перебрались через погранпереход «Насиб».

В регионе произошли новые вылазки неизвестных боевиков. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (Trefh01184950), два человека были убиты на подступах к Даръа. Один из них в прошлом являлся полевым командиром незаконных бандгрупп, оккупировавших территорию провинции, однако пошел на урегулирование своего правового статуса с правительством САР.

Провинция Идлиб

Накануне вновь фиксировались вооруженные стычки в районе города Ан-Найраб. Крупнокалиберная артиллерия правительственных сил вела огонь по зонам дислокации боевиков, которые, в свою очередь, заявляли о захвате здания электрической компании.

Стало известно, что боевики, которые попытались прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА), пользовались технической поддержкой Турции. Члены «Сирийской национальной армии» были обеспечены турецкой формой, средствами связи, оружием и техникой. Кроме того, Telegram-канал (rybar) заявлял о том, что бронетранспортеры ВС Турции использовали джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам».

Между тем сирийские войска продолжили продвигаться на юге Идлиба. Интернет-портал Step News Agency сообщал о взятии населенных пнуктов Баарбу, Маарет ас-Син, Умм ас-Син, Баскала, Дейр Сунбуль, Каура, Сахаб, Аль-Азизия и Кафр-Набаль. Агентство новостей SANA News передавало, что боевики понесли потери в живой силе.

Оппозиционные источники тем временем заявляли об обстреле деревни Маар Дибсах на трассе М-5, который якобы привел к уничтожению хранилища с вооружением САА.

Саперы сил САР выполняли задачи по разминированию местности в освобожденном городе Кафр-Саджна. Информационное агентство SANA News передавало, что в ходе обследования территории удалось обнаружить склады «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ней группировок, а также площадки для пуска ракет и ряд тоннелей, которые связывали населенный пункт с соседней деревней Аль-Амирия.

Провинция Ракка

На севере провинции накануне были задержаны пять курдских боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно информации турецкого Министерства национальной обороны, арестованные намеревались предпринять ряд вылазок в районе города Тель-Абьяд, который находится под контролем союзников Турции. Как отмечалось, при себе у задержанных имелось оружие и крупные денежные суммы.

Провинция Хама

К северо-западу от Хамы вновь вспыхнуло вооруженное противостояние на линии разграничения правительственных войск и протурецких бандгрупп. В первой половине дня боевики совершили нападение на позиции сирийской армии в районе города Калаат аль-Мадик, заявив при этом о гибели 25 солдат САА. Официального подтверждения эти данные так и не получили. Позднее силы САР нанесли ответные удары по укреплениям боевиков поблизости от населенного пункта Аль-Машариа. Поддержку САА на данном направлении оказывали сирийские ВВС.

1 Организация запрещена на территории РФ.