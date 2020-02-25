Индонезийская чиновница заявила о риске забеременеть от плавания в бассейне с мужчинами

Джакарта, 25 февраля. Индонезийская чиновница из Комиссии по защите детей Ситти Хикмаватти заявила, что женщины рискуют незапланированно забеременеть, просто поплавав в одном бассейне с мужчинами.

Как передают СМИ, Хикмаватти сделала это заявление во время интервью местному новостному сайту Tribun Jakarta на минувшей неделе. По ее мнению, женщины могут забеременеть от плавания в одном бассейне с мужчинами с «особенно сильным типом спермы».

«Существует особенно сильный тип мужской спермы, который может вызвать беременность в бассейне. Даже без проникновения мужчины могут стать сексуально возбужденными [женщинами в бассейне] и эякулировать, таким образом вызывая беременность», — заявила Ситти Хикмаватти.

Позже, как передает Jakarta Post, исполнительный директор Ассоциации индонезийских врачей выступил с заявлением, в котором опроверг слова чиновницы. Он подчеркнул, что забеременеть таким образом невозможно.

«Вода в плавательных бассейнах содержит хлор и другие химические вещества. Сперматозоиды не могут выжить в таких условиях», — отметил он.

Как сообщает пресса, Хикмаватти извинилась за свои слова после того, как ее заявления вызвали негативную реакцию со стороны индонезийской общественности и медицинского сообщества.