Бастрыкин поздравил сотрудников СК с Днем защитника Отечества

Москва, 25 февраля. Следственный комитет (СК) провел торжественное собрание по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В начале мероприятия присутствующих поздравил с праздником глава СК Александр Бастрыкин. Он вспомнил историю появления даты и отметил, что этот день особый.

«День преемственности всех поколений — тех, кто жил в России, закладывал традиции этого праздника, кто в тяжелые времена становления российского государства защищал Отечество, кто <…> по-мужски и по-воински выполнял свой патриотический долг», — сказал Бастрыкин.

Председатель СК также обратился к молодому поколению, кадетам и курсантам ведомственных образовательных учреждений. Он подчеркнул важность правильного восприятия истории страны и гордости за подвиги ее защитников.

«В наших традициях всегда было великой честью сражаться за Отечество и побеждать», — заявил глава СК.

Он также выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и участникам других военных конфликтов, отстаивавших интересы родины.

После этого присутствующие минутой молчания почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга.

В завершении торжественного собрания Бастрыкин наградил юных россиян, совершивших подвиги, спасая жизни других.