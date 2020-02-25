Представитель ЛНА Мисмари сообщил о похищениях в Триполи

Бенгази, 25 февраля. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари опубликовал сведения о случаях арестов сотрудников полиции в Триполи на протяжении последних 48 часов. Об этом сообщается в официальном аккаунте Мисмари в Facebook.

По словам Мисмари, такая инициатива была связана с ростом многочисленных военных преступлений, похищений и убийств в Триполи, что угрожает городу. Примечательно, что под арест попадали в основном люди пенсионного возраста, что отнюдь не делает функционерам триполитанского правительства чести. Итак, в списке задержанных числятся:

1. Капитан Хафез Бокна, 59 лет, пенсионер из района Абу Салим — задержан силами специального назначения в ас-Свани.

2. Полковник Хусейн Шайбани, 50 лет, из района ас-Сияхия — задержан силами специального назначения на своей ферме в Таджуре.

3. Полковник Тыйар Али Саих, 53 года, из района Джанзур — задержан боевиками ан-Нуваси в районе Тарик аль-Матар.

4. Капитан Мустафа Мазуги, 56 лет — задержан боевиками ан-Нуваси в районе Квартал Дамаск (Хай Димашк).

5. Полковник Халед Азнакир, 53 года — задержан в своем доме боевиками ан-Нуваси в районе Гут аш-Шааль.

6. Майор Махмуд Мухаммад, 46 лет — задержан боевиками ан-Нуваси в районе Квартал аль-Андалус.

7. Подполковник Белаид Шахави, сотрудник МВД — задержан боевиками ан-Нуваси и неопределенными людьми в колледже для девушек в Триполи.

Бандитские методы управления в ПНС Ливии и террор жителей Триполи для функционеров триполитанского правительства —дело привычное, однако теперь банды, ранее подчинявшиеся Сарраджу, видимо, действуют на свое усмотрение, похищая пенсионеров и сотрудников МВД.

Так, ранее организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан заявила о похищении вооруженными группировками своего лидера Абд аль-Монейма Сануси и возложила ответственность за безопасность арестованного на главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа лично. Группа вооруженных лиц в масках и на автомобилях без опознавательных знаков ворвались штурмом в гостиницу «Аль-Тауфик» в Аль-Дахре. В тексте опубликованного заявления говорится, что, когда очевидцы спросили боевиков о том, кто они и откуда, те ответили, что работают на силы специального сдерживания RADA; однако руководство группировки заявило, что не знает о происходящем.

Стоит отметить, что подобная политика со стороны так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии наряду с получением партий оружия и боевиков от официальной Анкары свидетельствует отнюдь не о миротворческих инициативах. Об этом же свидетельствуют и ежедневные атаки на позиции сил Ливийской национальной армии (ЛНА) с целью спровоцировать ее на ответный огонь. Однако, как ранее заявлял Ахмад Мисмари, армия Халифы Хафтара продолжает соблюдать режим прекращения огня, точечно отвечая на удары противника.