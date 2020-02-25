На Украине объявили «новую эру» в отношениях с Россией

Киев, 25 февраля. Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях Киева и Москвы наступила «новая эра».

«Мы должны наконец понимать, что у нас другая эра отношений с россиянами», — объявила Зеркаль в интервью изданию «Европейская правда».

По ее словам, Киев должен определить, «в чем заключаются эти отношения и что должно произойти для их нормализации». При этом, добавила она, между странами существует ряд «красных линий», и в этой ситуации «невозможно начать с чистого листа», а «попытки закрыть глаза» будут иметь «очень плохие последствия».

Зеркаль при этом обратила внимание, что ранее Киев стремился избежать прямых контактов с Москвой, однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский восстановил их. По мнению замглавы украинского МИД, если в отношениях двух стран «что-то случится», западные партнеры Киева могут не откликнуться на его призыв о помощи.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне гражданской войны на Украине и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а с 2015 года Киев называет РФ «страной-агрессором». Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и подчеркивала, что желает стране-соседу преодоления кризиса.