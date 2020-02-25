Сирия, 25 февраля. Сириец погиб при взрыве автомобиля в Дамаске. Конфликт между жителями и SDF**** произошел в городе Аль-Касра в Дейр-эз-Зоре. САА освободила город Кафр-Набаль в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили ряд населенных пунктов в южной части Идлиба; обнаружили тренировочный лагерь боевиков во время зачистки местности на западе Алеппо; сбили турецкий беспилотник в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по населенному пункту Басратун к западу от Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: вступили в противостояние с населением в городе Аль-Касра северо-западнее Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Информационный портал SANA News сообщает о взрыве в городе Дамаск. СВУ было установлено в автомобиле, припаркованном у стадиона Тишрин. По предварительным данным, жертвами инцидента стали два местных жителя, один из которых погиб. Никакой информации о возможных организаторах теракта пока не поступало. Напомним, в прошлый раз взрыв прогремел в столице неделю назад, 18 февраля. Тогда детонация СВУ произошла на автостанции в районе Баб Мсалла, в результате чего пострадали несколько гражданских лиц.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (rybar) опубликовал видеозапись корреспондента иранского телеканала «Аль-Алям», на которой запечатлены руины завода по производству полиэстера и текстиля в населенном пункте Кафр-Рум к юго-западу от Алеппо. Отмечается, что фабрика была переоборудована под лагерь для подготовки боевиков группировок «Ансар ад-Дин» и «Фаджр аль-Ислам». Также стало известно об обнаружении в поселении полевого госпиталя исламистов, пусковых установок и схронов с вооружением.

Между тем Telegram-канал (almohrarmedia2) сообщает, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» возобновили обстрелы подконтрольных САА районов у линии разграничения сил. Под ударом террористов оказался населенный пункт Басратун, который был освобожден в начале прошлой недели.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» (SDF) вновь приступили к рейдам в Дейр-эз-Зоре. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), вооруженные курдские боевики попытались проникнуть в здание местного совета в городе Аль-Касра, который находится к северо-западу от административного центра провинции. Однако они столкнулись с сопротивлением охранников из числа местных жителей. Развернувшиеся в населенном пункте перестрелки вызвали панику среди населения. Никакой информации о возможных жертвах среди сирийцев пока не поступало.

Провинция Даръа

В Даръа вновь произошли вылазки неизвестных. Военный источник в сети Twitter (Trefh01184950) сообщает о подрыве автомобиля одного из сирийцев в неустановленном районе провинции. Кроме того, два мирных жителя были убиты в окрестностях административного центра региона. По данным Twitter-канала (HalabTodayTV), одним из погибших оказался бывший полевой командир вооруженной оппозиции, который пошел на урегулирование своего правового статуса с властями САР во время операции «Базальт». Ни одна из антиправительственных группировок пока не заявляла о своей причастности к этим вылазкам.

Провинция Идлиб

Новые территории на юге Идлиба были зачищены от террористов. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить населенные пункты Баскала, Дейр Сунбуль, Каура, Сахаб, Аль-Азизия и Кафр-Набаль. Также поступают предварительные сообщения о взятии города Хасс.

По данным информагентства SANA News, правительственные подразделения сбили турецкий беспилотник Anka районе населенного пункта Дадих. Напомним, турки оказывают боевикам поддержку, снабжая их техникой и оружием.

Радикалы тем временем вновь публикуют неподтвержденные сведения о потерях сил САР. Так, оппозиционные медиапорталы заявляют о захвате противотанкового гранатомета и четырех ракет САА в районе города Ан-Найраб.