Киев, 25 февраля. Депутатам Верховной рады Украины могут разрешить выступать в парламенте на русском языке.

На рассмотрение украинского парламента внесен законопроект с предложением разрешить депутатам выступать на русском языке. Текст документа был опубликован на официальном сайте Рады.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает внести изменения в регламент парламента, предусматривающие возможность использования в работе парламента русского и других языков национальных меньшинств.

Документ был внесен на рассмотрение Рады депутатом от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским и депутатом фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегом Волошиным.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон о государственном языке. Закон обязывает всех госслужащих разговаривать и писать исключительно на украинском языке, а также предполагает его использование во всех публичных сферах общественной жизни.

Исполнение закона будут контролировать «языковые инспекторы», которые обладают правом присутствовать на заседаниях любых государственных органов. Кроме того, их полномочия позволяют штрафовать граждан Украины за нарушение закона. В свою очередь украинская оппозиция пообещала приложить все усилия для отмены данного закона.