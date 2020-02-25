Четыре человека отравились угарным газом в Пензенской области

Пенза, 25 февраля. Четверо жильцов одной из многоэтажек в Чемодановке погибли в результате отравления угарным газом. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Чрезвычайное происшествии случилось в ночь на вторник. Тела погибших были обнаружены сразу в двух квартирах жилого дома в Бессоновском районе города на улице Фабричной. В одном из жилищ найдены мертвыми двое мужчин, во второй квартире мужчина и женщина.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Предварительный осмотр показал, что у погибших отсутствуют телесные повреждения. Предполагается, что все они скончались в результате отравления угарным газом.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС и СК. Обстоятельства случившегося устанавливаются.