Сирия, 26 февраля. SDF**** и коалиция США возобновили рейды в восточной части Дейр-эз-Зора. САА обнаружила цех по изготовлению снарядов на западе Алеппо. Боевики активизировали обстрелы ранее освобожденных САА районов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили цех по изготовлению снарядов в районе Аль-Мухандисин в Алеппо; подверглись обстрелам боевиков на юге и на востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: при поддержке западной коалиции США возобновили рейды на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хашд Шааби»: понесли потери в результате детонации СВУ на маршруте патрулирования в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News передает, что правительственные подразделения продолжают вести зачистку местности в пригородах Алеппо от следов военного присутствия «Хайят Тахрир аш-Шам». В результате обследования района Аль-Мухандисин инженерные части Сирийской арабской армии (САА) обнаружили цех по изготовлению снарядов, под который было отведено здание бывшей текстильной фабрики. Напомним, административный центр провинции и его окрестности впервые за последние восемь лет полностью перешли под контроль правительственных войск в середине месяца.

Тем временем медиацентр «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», заявил об уничтожении штаба САА в районе населенного пункта Джамият аль-Амин в результате ракетного обстрела боевиков. Официального подтверждения эта информация, однако, не получила.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) при поддержке международной коалиции США вновь прибегли к обыскам в восточной части провинции. Официально заявленной целью проводимых рейдов является поиск террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность. Курдские боевики обследовали территорию населенных пунктов Аз-Зарр, Дибан, Шхиль и Аль-Хаваидж. По предварительным данным, были арестованы более ста человек. Как отмечается, все они были направлены на месторождение Аль-Джафра. Кроме того, члены SDF перекрыли все въезды и выезды в эти города, а также объявили о введении комендантского часа.

Провинция Идлиб

Протурецкие вооруженные группировки открыли огонь по ранее освобожденным правительственными силами районам в южной части провинции. Как передает медиацентр боевиков «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», под ударом оказался населенный пункт Баарбу, о взятии которого стало известно накануне.

В то же время оппозиционные медиапорталы сообщают об обстрелах со стороны боевиков неподалеку от города Серакиб на востоке Идлиба, в результате которых якобы были уничтожены три танка Сирийской арабской армии (САА). Данные сведения пока нуждаются в проверке.

Ирак

Агентство новостей Press Iraq сообщает о том, что в провинции Аль-Анбар произошел взрыв. СВУ детонировало на пути следования патрульных проправительственного ополчения «Хашд Шааби» неподалеку от города Аль-Карма. В результате инцидента несколько членов командования Сил народной мобилизации получили ранения. В установке бомбы подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства». Напомним, несмотря на то, что бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил об освобождении последних оккупированных ИГ1 районов страны еще в конце 2017 года, в пустынных областях Республики все еще время от времени наблюдаются вылазки неизвестных.

1 Организация запрещена на территории РФ.