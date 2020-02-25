Соловьев ответил главе СНБО Украины на слова о «скором развале» России

Москва, 25 февраля. Киев должен решить свои проблемы вместо прогнозирования будущего России. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист прокомментировал высказывание главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Данилова о «скором развале» России из-за внутренних проблем.

«Перед тем, как размышлять о том, что происходит у большого северного соседа, им надо на себя обратить внимание, на страну, погрязшую в националистической идеологии. Украина — страна европейского позора и бешеного Средневековья», — отреагировал Соловьев.

Он напомнил, что Украина уже лишилась части своих территорий, передает Ura.ru.

Телеведущий также обратил внимание на то, что украинцы отказались эвакуироваться на родину с круизного лайнера Diamond Princess после протестов жителей поселка Новые Санжары против размещения вывезенных из Китая соотечественников в местном санатории.

«Они со своим народом пусть разберутся: у них одна часть народа готова поубивать другую за то, что кто-то был в Китае», — резюмировал Соловьев.

Ранее Данилов заявил, что Россия в скором времени распадется. Причинами развала, по его словам, станут межнациональные и демографические проблемы, а также сложные отношения с Китаем. Он также высказал сомнения в возможности проживания в одной стране русских и чеченцев, передавала «Газета.ру».