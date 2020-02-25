В ЛНА обвинили ПНС и Турцию в дестабилизации в Ливии и гибели мирного населения Триполи

Тобрук, 25 февраля. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) продолжают соблюдать режим прекращения огня, несмотря на ряд провокаций, совершенных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на южных окраинах ливийской столицы — Триполи. Об этом сообщил пользователь Twitter @AkhbarLybia, приведя слова официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари, который рассказал, что сегодня от рук боевиков ПНС пострадали мирные жители нескольких триполитанских районов.

Кроме того, Мисмари обратил внимание, что ливийская армия продолжает фиксировать все нарушения со стороны незаконных вооруженных бандформирований, подконтрольных главарю ПНС Файезу Сарраджу. При этом он подчеркнул, что лишь в случае возникновения угрозы для гражданского ливийского населения ЛНА наносит точечные ответные удары, но предварительно убедившись, чтобы никто из мирных жителей не пострадал.

Также представитель сил фельдмаршала Халифы Хафтара напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня признал потери в количестве двоих турецких военнослужащих, погибших в Ливии. Он предупредил, что такая же участь постигнет всех солдат Анкары и сирийских террористов, выступающих на стороне оккупационного преступного триполитанского режима. Мисмари возложил всю ответственность за погибших в Триполи людей на окружение Сарраджа.

По словам официального представителя ЛНА, в гибели турок, ливийцев, сирийцев и африканцев виновны Эрдоган и Саррадж, которые договорились о военном сотрудничестве. Он заверил, что ливийские солдаты хотят лишь мира и процветания для своей страны и готовы отстаивать эти идеалы.

Напомним, марионеточное «правительство» в Триполи существует исключительно благодаря активной помощи Анкары, поскольку Турция в обход оружейного эмбарго ООН и в нарушение своих обязательств, подтвержденных по итогам международной конференции по Ливии в Берлине, продолжает поставлять оружие, боевую технику и сирийских наемников для ПНС. Переброшенные турецкими властями террористы из сирийского Идлиба являются одним из ключевых дестабилизирующих факторов. Так, при попустительстве «чиновников» Сарраджа они грабят, избивают и похищают мирных жителей ливийской столицы, требуя выкуп.