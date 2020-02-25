حصاد أخبار ليبيا في 25 فبراير/ شباط: يدين الاتحاد الأوروبي تدخل تركيا في الصراع الداخلي الليبي ، بوتينا اشتركت في مظاهرة امام السفارة الليبية لدعم الر

ليبيا ، نتائج 25 فبراير. تشعر دول الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاتفاقات بين حكومة الوفاق وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية الموقعة العام الماضي. في الوقت نفسه ، يحاول الروس الوصول إلى قيادة حكومة الوفاق من أجل تحرير مواطنيهم.

بوتينا اشتركت في مظاهرة امام السفارة الليبية لدعم الروس المحتجزين

اخبر مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية ان الشخصية العامة ماريا بوتينا ، المعروفة باعتقالها غير القانوني في الولايات المتحدة ، احتجزت اعتصاماً انفرادياً في السفارة الليبية لدعم الروس المحتجزين مكسيم شوغالي وسامر سويفان.

تحدثت ماريا بوتينا عن الاحتجاز غير القانوني لعلماء الاجتماع الروس ، واستجابت أيضًا للتعديلات الدستورية التي اقترحها رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش.

قالت بوتينا - إن اعتقال المواطنين الروس في أي بلد هو عمل شائن للغاية. وبلدنا ، طبعاً ، ينبغي أن يتخذ كل الاجراءات الممكنة لإنقاذ الروس. الان ، لسوء الحظ ، اتضح أن الناس يتركون وجهاً لوجه مع مشاكلهم. لا يعرف أقاربهم مكان للتوجيه. ليس لدينا نظام للتنسيق والمساعدة. وهذا ، للأسف ، لا يضيف مكانة إلى البلد. وبوجه عام ، يجب أن يكون شعارنا "ابعدوا ايديكم من مواطنينا الروس!".

لم تؤيد روسيا قرار الأمم المتحدة بشأن ليبيا

عبر الجانب الروسي عن شكوكه حول نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا ، وامتنع عن التصويت على قرار للأمم المتحدة. جادل غينادي غاتيلوف ، ممثل الاتحاد الروسي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، بأن لا توجد وما كانت أنظمة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

قال جاتيلوف في حوار مع وكالة "إزفستيا" - لا توجد آلية لرصد وقف إطلاق النار ، ولم يكن هذا وقت اعتماد القرار الذي كان سبب قرارنا الامتناع عن التصويت. سيكون من الصعب للغاية الاعتماد على التنفيذ السهل للقرار الذي وافق عليه مجلس الأمن. لم نمنع القرار بأي شكل من الأشكال ، لكننا لم نساعد في تفسير سبب اعتبارنا أنه من السابق لأوانه.

قال ممثل الاتحاد الروسي في مكتب الأمم المتحدة في جنيف إنه من غير المنطقي اعتماد "قرار من أجل القرار" - من الضروري الحصول على موافقة كلا طرفي النزاع على خطة لحل الأزمة في البلاد ، لكن هذا لم يحدث بعد.

حكومة الوفاق الليبي تتراجع وتتعطل محادثات السلام مرة أخرى

المفاوضات لحل الوضع في ليبيا في خطر. وفقًا للمعلومات المتاحة ، يخطط ممثلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني للإدلاء ببيان حول تأجيل موعد المفاوضات السياسية حول الوضع في ليبيا واستخدام الوقت المكتسب لتجديد مخزونات الأسلحة والمرتزقة التي تقدمها تركيا.

في وقت سابق ، طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي يمثل مصالح ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني من الأمم المتحدة تأجيل المفاوضات السياسية حول الأزمة في البلاد. يربط علماء السياسة هذا المنعطف في خطاب الوفاق برفض طرابلس المشاركة في للمفاوضات 5 + 5 في جنيف. وفي الوقت نفسه ، فإن حكومة السراج لا تُظهر فقط عدم وجود أي مبادرات دبلوماسية لحل النزاع في البلاد ، ولكنها تبث أيضًا الموقف المعاكس فيما يتعلق بزيادة عدد إمدادات الأسلحة والمعدات إلى طرابلس من تركيا.

الاتحاد الأوروبي يدين التدخل التركي في الصراع الليبي

أدان وزيرا دفاع اليونان وفرنسا خلال اجتماع عقد في أثينا في 25 فبراير / شباط الأعمال غير القانونية لتركيا في ليبيا.

قال وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس بانايوتوبولوس إن اليونان تبحث عن حل لمشكلة إلغاء الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي وتركيا.

كما أدانت وزيرة الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي تصرفات تركيا ، مشيرةً إلى أن فرنسا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت ردود فعل سلبية على المذكرة ، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها. أشارت فلورنس بارلي إلى أن وجود البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط يساعد على كبح الأعمال التركية المحتملة.

في وقت سابق ، أعلنت وكالة الأنباء الفيدرالية عن توقيع اتفاقية حول الحدود البحرية في البحر المتوسط. لم يتم تقديم تفاصيل اتفاق عن توسيع التعاون في مجال الأمن والتعاون العسكري من قبل أنقرة رسمياً. اعترفت وزارة الخارجية المصرية بالاتفاقيات المبرمة على أنها غير قانونية وفي اليونان اعتبرت الوثيقة سخيفة لأنها تتجاهل جزيرة كريت الواقعة بين تركيا وليبيا.