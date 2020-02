Нью-Йорк, 25 февраля. Канадский поп-музыкант Джастин Бибер побил рекорд, установленный Элвисом Пресли 59 лет назад. Теперь Бибер — самый молодой исполнитель, семь альбомов которого поднимались на первую строчку хит-парада в США.

Как передает The Guardian, 25-летний канадский исполнитель возглавил чарт со своим альбомом Changes, обойдя Элвиса, чей седьмой альбом Blue Hawaii был выпущен, когда королю рок-н-ролла было 26 лет. Пресли установил этот рекорд в 1961 году.

Певец из Канады впервые возглавил хит-парад в возрасте 16 лет в 2010 году с дебютным My World 2.0. В Великобритании он дважды занимал первое место в чарте с пластинками Changes и Believe.

Как напоминают «Известия», в январе 2020 года Джастин Бибер заявил, что последние два года лечится от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося через укусы клещей.