Москва, 25 февраля. Российская эстрадная певица Алла Пугачева «отказалась умирать» до воплощения главной мечты в своей жизни. По словам певицы, у нее есть заветная мечта после воплощения, которой она сможет считать свою жизнь полноценной.

По ее словам, она мечтает побывать на свадьбе своих детей, которых воспитывает с юмористом Максимом Галкиным. Пугачева отметила, что она не намерена умирать, пока не убедиться в том, что ее дети обрели свою семью и полностью счастливы.

«Хочу побывать на свадьбе своих детей. Это моя заветная мечта. Надеюсь, что она осуществится», — сказала Пугачева в эфире ток-шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Стоит отметить, что Алла Пугачева избегает похорон и траурных мероприятий, а также предпочитает не думать о старости. По мнению парапсихолога Светланы Гарцевой, действия Пугачевой являются вполне логичными, так как в 2019 году певица отпраздновала свое 70-летие. Пожилая артистка видит, как один за одним умирают ее друзья, приятели и коллеги, поэтому она старается избегать траурных мероприятий, чтобы не думать о приближающейся кончине.

Гарцева также добавила, что Пугачева предпочитает вести спокойный и размеренный образ жизни и не намерена нарушать его ради похорон и траурных мероприятий.