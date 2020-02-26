Федеральное агентство новостей выпустило расследование, в котором доказало связь французских спецслужб с беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским, который через «Центр управления расследованиями» (ЦУР) и франко-африканское издание Corbeau News Centrafrique (CNC) убедил журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева поехать в захваченный боевиками регион Центральноафриканской Республики на верную смерть. Ходорковский устроил это ради провокации, чтобы обвинить в смерти вышеупомянутых журналистов ЧВК «Вагнера», якобы удерживающую золотые рудники в ЦАР, и российские власти, раскачав тем самым политическую ситуацию в РФ.

Версию ФАН о гибели Джемаля, Радченко и Расторгуева разделяет депутат Государственной думы Евгений Федоров. В интервью для ФАН он заявил, что человеческая жизнь для разбогатевшего на отобранной у народа нефти бывшего руководителя «ЮКОСа» ничего не значит.

«Мы помним, как в 90-е годы Ходорковский, желая построить на Садовом кольце свои офисы, пытался расселить там многоквартирный жилой дом. Когда жильцы отказались уступить олигарху, он просто их физически уничтожил», — сказал собеседник ФАН.

По его мнению, метод убийств был нормальным в 90-х годах при накоплении так называемого «начального капитала» в случае с главой «ЮКОСа». Но это продолжалось и позже: вспомните мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, который был серьезной политической фигурой, и чья ликвидация была устроена олигархом, что уже неоднократно доказывалось.

«Это его стиль. И почему он сейчас должен от него отходить, если этот стиль сделал его сверхбогатым человеком? Ходорковский также продолжает убивать людей, если видит в этом свою выгоду, и то, что он пойдет даже на массовые теракты для того, чтобы раскачать ситуацию в России, у меня сомнений никаких нет. Получится ли у него это — другой вопрос. Зависит от того, как будет относиться к фигуре Ходорковского российский народ, и смогут ли власти нашей страны создать систему защиты от терроризма и угроз извне, одной из которых как раз является этот беглый олигарх. В РФ он опирается на идиотов из «пятой колонны», чтобы свергнуть с их помощью российскую власть и потом их же вовлечь в смуту и хаос», — уверен парламентарий.

По мнению Федорова, очень многое зависит от народа России, от того, как мы будем консолидироваться вокруг президента. Объявленный плебисцит по принятиям поправок в конституцию (одна из которых прямо говорит о приоритете национального права над международным) — это как раз одна из форм такой консолидации, в том числе для защиты нашего отечества, поскольку осознание себя единым целым порядком повысит нашу безопасность.

«Зачем французам помогать Ходорковскому в дискредитации российской власти? Их интерес очевиден: существует понятие «конкуренции наций» — каждый сам за себя. В мире 200 наций, выживших после Второй мировой войны — и они ведут между собой конкурентную борьбу, исходя из своих национальных интересов. И это абсолютно логично. К сожалению, Россия часто отступала от них — в частности, в 1991 году, отказавшись от части своих территорий. К счастью, мы ушли от этой практики — и грядущий плебисцит окончательно закрепит приоритет наших собственных национальных интересов», — сказал депутат.

Франция действительно преследует в ЦАР свои корыстные неоколониальные цели, которые идут вразрез с национальными интересами республики. Россия в свою очередь хочет только одного: установления мира и согласия в Африке, прекращения гражданских войн. Ходорковский же решил сыграть на противостоянии держав, убивая тем самым двух зайцев: он и устраняет журналистов, чье расследование могло бы бросить тень на французские спецслужбы, и обвиняет российские власти, дестабилизируя обстановку на преданной им неоднократно родине. Но у него это не получилось: собранные ФАН доказательства вдребезги разбивают одну большую ложь, построенную на крови журналистов.