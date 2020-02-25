Футболиста сборной Украины Беседина дисквалифицировали на год из-за допинга

Киев, 25 февраля. Нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Беседина дисквалифицировали на год из-за нарушения антидопинговых правил. Соответствующую информацию передает пресс-служба украинского клуба.

Союз европейских футбольных ассоциаций принял отстранить футболиста от соревнований после слушания апелляционного органа УЕФА. Срок временной дисквалификации будет отсчитываться с 19 декабря прошлого года. Футбольный клуб в настоящее время знакомится с официальным документом, он может принять решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Об этом пишет «Газета.ru».

«Возможно, что будем подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Динамо» поддерживает Артема. Мы делаем все возможное, чтобы он вернулся на поле», — говорится в сообщении украинской футбольной команды.

Напомним, Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло решение о пожизненной дисквалификации российского бойца Руслана Магомедова в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Причиной стало нарушение им антидопинговых правил.