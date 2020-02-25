Труп девушки нашли на обочине трассы в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 25 февраля. Труп молодой девушки обнаружили на обочине трассы М-4 «Дон». Точная причина смерти 23-летней девушки пока не установлена.

Тело было обнаружено у проезжей части в полночь 23 февраля в Каменском районе Ростовской области. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и бригада медиков. Личность девушки была установлена, ею оказалась уроженка Красноярского края. Врачи определили, что у погибшей имеется закрытая травма в области живота. По предварительной информации, она погибла в результате аварии.

Эксперты полагают, что травмы были нанесены тупым предметом. Такого рода следы могли появиться из-за столкновения с движущимся транспортом.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства случившегося.