РФ поддерживает создание дорожной карты по восстановлению ЦАР в Кимберлийском процессе

Москва, 25 февраля. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Москва выступает за создание дорожной карты по восстановлению членства ЦАР в рамках Кимберлийского процесса в 2020 году.

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по приоритетам председательства России в Кимберлийском процессе.

«Мы вовсе не высказываемся за снятие любых барьеров и восстановление членства ЦАР в Кимберлийском процессе без каких-либо условий», — сказал Моисеев.

По его словам, в настоящее время ЦАР не попадает под правила организации, однако важно создать карту по восстановлению республики в Кимберлийском процессе. Это, как указал замминистра финансов РФ, необходимо, чтобы «страна понимала, какие действия от нее ожидаются, и что нужно сделать, чтобы ее членство было восстановлено».

Алексей Моисеев выразил надежду на справедливое отношение к людям, работа которых заключается в добыче алмазов в ЦАР. Он также заявил о намерении Российской Федерации помочь правительству африканской республики выстроить определенный механизм контроля, который позволит быть уверенным в том, что «доходы от добычи алмазов получают именно те люди, которые занимаются добычей камней».

Замминистра финансов России пояснил, что в настоящее время бандиты выкупают камни и перепродают их с использованием поддельных сертификатов. Он также сообщил, что, по мнению РФ, другие страны Африки — члены организации должны играть ключевую роль. Они могут стать настоящими помощниками для ЦАР в вопросах восстановления в Кимберлийском процессе.

«Мы будем предлагать, чтобы эти страны играли ключевую роль, но если эта роль будет отведена России, мы не откажемся», — заявил Алексей Моисеев, отметив, что РФ не будет заниматься продвижением своих интересов в ЦАР в рамках работы по восстановлению членства этой страны в Кимберлийском процессе.

В отношении ЦАР с 2013 году были введены международные санкции и запрет на торговлю производимыми там алмазами. Ограничения были частично сняты, и разрешен экспорт камней из так называемых «зеленых зон», однако запрет был сохранен в отношении «красных зон» (север и восток республики).

В этом году РФ стала председателем Кимберлийского процесса. Главная задача этой организации заключается в борьбе с теневым оборотом алмазов на мировом рынке.