Бутина вышла на одиночный пикет в поддержку Максима Шугалея и Самера Суэйфана. ФАН-ТВ

Пикетчики стоят перед ливийским посольством по очереди. Их не останавливает февральский холод, они передают друг другу чай, когда сменяются. Людей, среди которых и известный гражданский активист Мария Бутина, привело сюда одно — незаконное задержание российских социологов в ливийской тюрьме.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были арестованы в Триполи еще в мае 2019 года. Они занимались политологическими исследованиями, в том числе связанными с ливийской властью. Их захватили бойцы группировки RADA. Подвижек в освобождении россиян нет по сей день.

Мария Бутина считает, что любой случай незаконного задержания граждан Российской Федерации за рубежом должен рассматриваться как возмутительный акт, за которым должны неминуемо следовать решительные действия нашего государства:

«Задержание наших граждан в любой стране — акт совершенно возмутительный. И наша страна, естественно, должна предпринимать все возможные меры для их вызволения», — уверена Мария.

Этот и многие другие случаи стали импульсом для предложения активистами внесения соответствующих поправок в конституцию. По мнению Бутиной, человек, попавший в подобную ситуацию за границей, не должен оставаться один на один с собой, он должен быть уверен в поддержке государства. И это имеет смысл закрепить в главном законе нашей страны: