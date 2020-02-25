В Киеве возбудили уголовное дело из-за слов телепродюсера о фильмах на украинском языке

Киев, 25 февраля. Продюсер украинского телеканала «1+1» Елена Еремеева стала фигуранткой уголовного дела из-за ее высказываний о сложностях работы на украинском языке. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Уголовное дело против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, возбуждено. Следим за результатами расследования», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Елена Еремеева является продюсером сериалов и кино на телеканале «1+1». В ходе презентации весеннего сезона Еремеева заявила, что телеканал подготовил семь мелодраматических сериалов только на русском языке, так как на украинском языке подобный контент смотрят гораздо хуже. Позднее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обратилась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело в отношении Еремеевой.

В свою очередь Еремеева заявила, что ее слова о языковом вопросе были вырваны из контекста. Она также добавила, что телеканал «1+1» всегда поддерживал украиноязычные сериалы и фильмы, однако телезрители неохотно смотрят украиноязычный продукт.