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Суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение «дела Сети» по существу

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Суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение «дела Сети» по существу

Московский окружной гарнизонный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил до 26 февраля рассмотрение уголовного дела фигурантов «дела Сети» (запрещенная в России террористическая организация) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом с места событий сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Перед началом заседания дежурившие на входе блогеры и сторонники подсудимых организовали случайную давку перед рамкой металлоискателя и контрольно-пропускным пунктом судебных приставов. В результате в течение четырех часов в здание не могли попасть ни сотрудники суда, ни прокурорские работники, ни представители курьерских служб со срочной корреспонденцией.

Суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение «дела Сети» по существу

Отметим, блогеров на поверку оказалось намного больше, чем тех, кто реально поддерживает фигурантов «дела Сети», что говорит о попытках многих из них продвинуть свои каналы и группы в социальных сетях за счет громкого уголовного дела. Однако именно сторонники подсудимых, которые оказались в меньшинстве и начали провокации, чем к слову, могли нанести вред тем, кого они так рьяно защищают. Было заметно, что неадекватное поведение «группы поддержки» очень раздражает судей.

Около 4 часов по полудни ко входу вышел один из сотрудников суда, который объявил о задержке в начале заседания в связи с мероприятиями по обеспечению гласности и публичности: попросту говоря, вспомогательные службы суда работали над увеличением пространства для предоставления возможности многочисленным представителям СМИ и группе поддержки безопасно наблюдать за ходом судебного процесса в течение длительного времени. В итоге заседание было перенесено на 11 часов утра 26 февраля.

Напомним, одно из последних расследований оппозиционного издания «Медуза» о «Пензенском деле» содержало показания собственных источников издания, что помогло подтвердить позицию Федеральной службы безопасности России о том, что «Сеть» — это действительно запрещенная террористическая организация. Информация СМИ во многом идет вразрез с линией защиты либеральной общественности, которая пытается выдать активистов за «политзаключенных».

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