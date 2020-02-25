Суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение «дела Сети» по существу

Московский окружной гарнизонный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге отложил до 26 февраля рассмотрение уголовного дела фигурантов «дела Сети» (запрещенная в России террористическая организация) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Об этом с места событий сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Перед началом заседания дежурившие на входе блогеры и сторонники подсудимых организовали случайную давку перед рамкой металлоискателя и контрольно-пропускным пунктом судебных приставов. В результате в течение четырех часов в здание не могли попасть ни сотрудники суда, ни прокурорские работники, ни представители курьерских служб со срочной корреспонденцией.

Отметим, блогеров на поверку оказалось намного больше, чем тех, кто реально поддерживает фигурантов «дела Сети», что говорит о попытках многих из них продвинуть свои каналы и группы в социальных сетях за счет громкого уголовного дела. Однако именно сторонники подсудимых, которые оказались в меньшинстве и начали провокации, чем к слову, могли нанести вред тем, кого они так рьяно защищают. Было заметно, что неадекватное поведение «группы поддержки» очень раздражает судей.

Около 4 часов по полудни ко входу вышел один из сотрудников суда, который объявил о задержке в начале заседания в связи с мероприятиями по обеспечению гласности и публичности: попросту говоря, вспомогательные службы суда работали над увеличением пространства для предоставления возможности многочисленным представителям СМИ и группе поддержки безопасно наблюдать за ходом судебного процесса в течение длительного времени. В итоге заседание было перенесено на 11 часов утра 26 февраля.

Напомним, одно из последних расследований оппозиционного издания «Медуза» о «Пензенском деле» содержало показания собственных источников издания, что помогло подтвердить позицию Федеральной службы безопасности России о том, что «Сеть» — это действительно запрещенная террористическая организация. Информация СМИ во многом идет вразрез с линией защиты либеральной общественности, которая пытается выдать активистов за «политзаключенных».