Собчак преследует Брежневу, пытаясь узнать подробности измен Меладзе

Москва, 25 февраля. Телеведущая Ксения Собчак активно приглашает в свое шоу певицу Веру Брежневу. Светская львица надеется получить подробности измены мужа исполнительницы продюсера Константина Меладзе.

На фоне многочисленных слухов о неверности Меладзе Собчак буквально преследует Брежневу по пятам, бомбардируя ее сообщениями. Вероятно, что телеведущая стремится вытянуть из певицы откровения относительно личной жизни.

Наблюдатели за светской жизнью полагают, что Меладзе изменил супруге с нынешней солисткой поп-группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. При этом они напоминают, что в бытность выступлений в составе «ВИА Гры» Брежнева сама была любовницей Меладзе при наличии у него семьи.

Брежнева тем временем не торопится на программу Собчак и отметает все домыслы про разногласий с Меладзе. Еще совсем недавно она выкладывала совместные семейные фото в Instagram.

Напомним, скандалом закончился предыдущий выпуск программы «Док-ток», куда была приглашена другая певица Любовь Успенская. Собчак атаковала королеву шансона расспросами о наркозависимости ее дочери, в итоге исполнительница покинула студию шоу.

Певец Михаил Шуфутинский поддержал свою коллегу после конфликта с Собчак. Шансонье со сцены поздравил Успенскую с 66-летием, пожелав ей терпения и душевного равновесия, передавало Федеральное агентство новостей.