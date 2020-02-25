Эрдоган пытается испугать мир беженцами, оправдывая оккупацию сирийского Идлиба

Анатолий Матвийчук считает, что Эрдоган пытается напугать весь мир беженцами из Идлиба в попытке оправдать незаконное присутствие Турции на северо-западе Сирии. Подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести новую встречу с российским президентом Владимиром Путиным на тему эскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб уже 5 марта этого года.

В настоящий момент идут переговоры о проведении четырехсторонней встречи с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Однако, согласно позиции Эрдогана, разговаривать на тему Идлиба он хочет с Путиным, проведя двухстороннюю встречу. Впрочем, представители Кремля не подтвердили проведение мероприятия в таком формате.

По действиям Турции становится понятно, что турецкое руководство использует возможности договориться с Россией. До этого Анкара направляла делегацию в Москву, а завтра ожидается прибытие в Турцию российских представителей. Также 22 февраля состоялось обсуждение Идлиба между главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу и его турецким коллегой Хулуси Акаром.

Важно обратить внимание на российскую позицию по вопросу урегулирования конфликта в Идлибе. Как уверены в Москве, для стабилизации обстановки на северо-западе Сирии, Турция должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Турецкий след в Идлибе

Заметим, что согласно сочинским соглашениям между Россией и Турцией, подписанным в сентябре 2018 года, Анкара обязалась разграничить боевиков и отвести крупнокалиберное вооружение вооруженных группировок в сирийском Идлибе на установленную дистанцию. Также документ включал в себя необходимость безопасного проезда по ключевым трассам региона – M4 и M5 – который и должна была обеспечить Анкара до конца 2018 года.

В реальности ни один из пунктов Турцией в рамках упомянутых соглашений выполнен не был. Более того, Анкара делала все для того, чтобы закрепиться на северо-западе Сирии.

Не следует забывать, что кроме незаконного прямого присутствия турецких военнослужащих на территории сирийского Идлиба, Анкара поддерживает свое влияние в этом регионе подконтрольными вооруженными формированиями. Среди них стоит выделить «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и крупное объединение различных бандформирований под названием «Сирийская национальная армия» (СНА).

Осознание грядущего поражения

Турция оказывает все более активную поддержку боевиками в сирийском Идлибе, чтобы помешать успешному наступлению сирийской армии вглубь территорий террористов, с последующим освобождением этих земель. Акнара понимает, что, теряя подконтрольных боевиков, она также лишается возможности участвовать в жизни будущей Сирии.

Сирийская арабская армия (САА) была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе» после многочисленных нарушений со стороны боевиков 16 января 2020 года. С этого времени, правительственные силы смогли серьезно продвинуться в вопросе освобождения сирийской земли от террористических подразделений. Среди главных побед САА за последние недели можно назвать однозначное освобождение городов Маарет ан-Нуман, Серакиб и западных пригородов Алеппо.

Всего, с 19 декабря прошло года, когда начался второй этап «Зари в Идлибе», сирийские войска смогли освободить от радикальных исламистов более 2 тысяч квадратных километров территорий на северо-западе страны. Темпы продвижения вглубь территорий, подконтрольных боевикам, у подразделений САА оказались намного выше, чем рассчитывал Эрдоган.

Цели Эрдогана против интересов Турции

Несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию, которая сложилась в Турции на фоне обострения конфликта в Идлибе и роста количества граждан, не желающих видеть боевых действий, Эрдоган уверенно пытается доказать своему народу необходимость контроля над севером Сирии. Турецкий лидер пытается выдать свои геополитические интересы и желание «исторического реванша» в виде возможности воссоздания своеобразной новой Османской империи, за некие благие цели.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило политику турецкого президента в сирийском Идлибе с военным экспертом, доктором военных наук Анатолием Матвийчуком.

Как считает Матвийчук, Эрдоган своими действиями загнал себя в некий тупик, из которого почти невозможно выйти без потери политических очков. И нужно понимать, что действует он исходя именно из столь неудобного положения.

«Эрдоган собственноручно вляпался в ту политику, которую он проводил. Теперь он выглядит как зверь, загнанный со всех сторон и обведенный красными флажками. Сначала он подписал договор об урегулировании ситуации в Идлибе, что хорошо. Однако почти тут же сказал своим гражданам, что земли на севере Сирии – это земли Турции и там живет дружественный им народ. Такая националистская риторика и привела Эрдогана к изоляции в вопросе Идлиба», — говорит эксперт.

Не рассчитывал президент Турции и на столь успешное проведение военной операции сирийским силами. Это также бьет по его репутации внутри страны и возможностям Анкары контролировать территорию Идлиба.

«Конечно же, Эрдоган не удовлетворен текущим положением Турции в рамках переговоров по идлибскому вопросу. Ему никто не пошел на встречу и не принял во внимание то, что он оказался в сложном положении из-за собственных же заявлений. Поэтому он предполагает, что сможет договориться с Россией и непосредственно с Путиным. Однако наиболее вероятным сценарием видится то, что на ближайших переговорах Эрдоган внесет предложение о прекращении боевых действий для сохранения статус-кво», — замечает Матвийчук.

Угрозы беженцами

В своих регулярных заявлениях по Идлибу турецкий президент часто упоминает наличие какого-то невообразимого количества беженцев, которые якобы вот-вот подойдут к сирийско-турецкой границе в попытке сбежать от боевых действий между боевиками и подразделениями САА.

Однако даже сам Эрдоган не может определиться, о каком именно числе «беженцев» идет речь. То говорится о миллионе, то сразу о нескольких миллионах человек. И все они, якобы, хотят перебраться на турецкую землю.

Громкие слова Эрдогана о беженцах опроверг на прошлой неделе руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев, назвав подобные заявления недостоверными. По словам Журавлева, ЦПВС регулярно мониторит ситуацию в этом регионе и не имеет никаких подтверждений наличия беженцев. Интересно, что у Турции подтверждений этому также нет.

Как считает Матвийчук, громкие заявления Эрдогана о беженцах – это «старая песня», которую турецкий лидер использует уже не первый раз.

«Раньше он пугал беженцами Европейский союз, теперь же он пытается напугать ими всех. Однако никакой гуманитарной катастрофы там нет, а беженцы уходят вглубь освобожденных правительственными войсками территорий Сирии. На север Сирии сейчас никто не бежит», — обращает внимание собеседник ФАН.

Суверенитет Сирии должен быть на первом месте

Когда подписывались сочинские договоренности, было заявлено незабвенное право сирийского правительства на территорию Идлиба. После наведения там порядка, эта область должна была полностью быть передана под управление официального Дамаска. Эрдоган прекрасно это знал и соглашался на подобные обязательства, подписывая документы. Но в то же время он рассчитывал, что сможет задержать передачу Идлиба сирийским властям путем введения Вооруженных сил Турции в этот регион. Подобная политика не должна оставаться без внимания.

«Сирийские власти уже направили ноты в международные инстанции, назвав Турцию оккупантом. Также в своих заявлениях Дамаск просит международное сообщество посодействовать выводу ненужных Сирии турецких войск со своей территории, где они находятся незаконно. Позиция России здесь также последовательная: Москва постоянно говорит о том, что Анкаре необходимо считаться с тем, что Идлиб – это сирийская территория, а туркам следует готовиться уходить домой», — заключает Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.