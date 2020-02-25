Лавров назвал «больными» грузинских журналисток, «набросившихся» на него в Женеве

Женева, 25 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил грузинским журналисткам, «набросившимся» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Глава МИД РФ раскритиковал представителей прессы за неуместное поведение.

Кадры с ответом Лаврова были опубликованы в Сети. На видеозаписи запечатлено, как представители грузинских телеканалов Imedi и 1TVGe, обступив министра, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе МИД РФ вопрос. Лавров в ответ раскритиковал журналисток, «набросившихся» на него.

«Вы чем-то… Вы больные, девочки», — сказал Сергей Лавров.

Ранее об инциденте в Женеве рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, грузинские журналистки «набросились» на российскую делегацию с вопросом о возможности визита Лаврова в Тбилиси. Как отметила Захарова, «идти было невозможно», и чтобы пройти вперед, представителям РФ пришлось «отодвигать потерявших всякое достоинство женщин». По словам официального представителя МИД РФ, ее и ее коллегу «зацепило», но глава МИД не пострадал.

Напомним, в Тбилиси 14–15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы. Представители грузинской оппозиции выступили с призывом не допустить возможный визит Лаврова для участия в мероприятии. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Тбилиси готовы принять российскую делегацию.