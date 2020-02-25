МОК может отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

Лозанна, 25 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) может отменить проведение Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом заявил представитель спортивной организации Ричард Паунд.

Спортивный функционер сообщил, что Оргкомитет игр должен принять окончательное решение до конца мая.

«Решение о проведении Олимпиады должно быть принято минимум за два месяца до ее начала. Для проведения Игр нужно запустить множество процессов, касающихся безопасности, еды, Олимпийской деревни, отелей», — отметил Паунд.

Кроме того, по его словам, СМИ должны подготовить за это время свои студии.

В тоже время член МОК подчеркнул, что вероятность отмены соревнований низкая, и призвал спортсменов не думать о плохом исходе.

«Сейчас все указывает на то, что Игры будут проведены, все идет своим чередом. Так что сконцентрируйтесь на подготовке и будьте уверены, что МОК не заставит вас соревноваться в условиях пандемии», — считает спортивный чиновник.

С другой стороны, он исключил возможность переноса Олимпиады в другое место, поскольку за столь короткий период невозможно подготовить необходимую инфраструктуру. Также, по его словам, невозможно проведение Игр в более поздний срок либо в разных локациях, так как это не будет соответствовать духу Олимпиады.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань, а первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Чтобы остановить распространение вируса 2019-nCoV, китайские власти ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии.